Başbakan: Kürdistan Bölgesi’nin durumuyla ilgili kötümser değilim

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, medya kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Gazetecilerin durum tespitleriyle ilgili Başbakan, “Bazı gözlemleriniz yerinde ancak Kürdistan Bölgesi’nin durumuyla ilgili aranızdan bazıları gibi kötümser değilim” dedi.

Medyanın çok önemli bir alan olduğunu belirten Başbakan, Kürdistan’ın durumunun ilerlemesi için hükümetin düşünce ve ifade özgürlüğünün yanı sıra eleştiriyi desteklediğini belirtti.

Gazetecilerin hükümetin yolsuzlukla mücadelesine destek olması gerektiğini söyleyen Başbakan, “Siz gazetecilerin yolsuzlukla mücadeleye dahil olmanızı ve destek olmanızı istiyorum” dedi.

Hiç kimsenin iktidarı ülkenin sahibi olarak görmemesi gerektiğini vurgulayan Başbakan, “Vatandaşları ülkenin sahibi olarak düşünmeliyiz ve onların ülke sevgisini zedelememeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Hükümetin bazı konularda ihmalkar davranmış olabileceğini kabul ediyorum” diyen Başbakan, kabinesinin kamuoyu ve Kürdistan Parlamentosu’nda sık bir şekilde açıklamalar yaptığını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi'nin gelişmiş ülkelerle karşılaştırılmasına ilişkin Başbakan "Daha iyi adımlar atmaya çalışmak, bölgesel düzeyde kalmamak, her demokratik toplum gibi bizim de amacımız olmalı. Bu sadece bir slogan değil, aynı zamanda ortak bir sorumluluktur” değerlendirmesinde bulundu.

Krizlerle dolu bir bölgede yaşadıklarını ve Kürdistan Bölgesi’nin de geçtiğimiz süreçte bazı krizlere maruz kaldığını vurgulayan Başbakan, reform süreci için zaman gerektiğini ve reformların amacının güçlü bir ekonomik alt yapı kurmak olduğunu söyledi.

Hükümetin ayrım yapmaksızın tüm Kürdistan Bölgesi halkına hizmet ettiğini kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin Irak hükümetiyle sorunlarını anayasal temelde çözmeye her zaman hazır olduğunu bildirdi.