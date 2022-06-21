Politika

Başkan Barzani İranlı siyaset bilimci Zibakelam’le görüştü

Başkan Barzani ile İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam arasında gerçekleşen görüşmede bölge ve dünyadaki siyasi değişimler ele alındı.
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kürdistan Prof Dr Sadık Zibakelam Başkan Barzani Kürdistan Bölgesi İranlı siyaset bilimci

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam’i kabul etti.

Görüşmede, bölge ve dünyadaki siyasi değişimler ele alındı.

K24’e özel bi röportaj veren Prof. Dr. Sadık Zibakelam, İran ve Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi'nden ve Kürdistan'ın Kürtler tarafından yönetilmesinden korkmamaları gerektiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nin bir fırsat olduğunu kaydeden Zibakelam, “Komşu ülkelerin, Kürtler kendi ülkelerini yönetirse kimseye tehdit olmadığını anlamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

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