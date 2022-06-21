Politika

Scholz: Almanya, Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini söyledi.
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avrupa Olaf Scholz Almanya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Scholz, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının Alman ekonomisine ve şirketlerine zarar verdiğini ancak bu yaptırımların "önemli" olduğunu söyledi.

Ülkesinin, Litvanya ve diğer doğu müttefiklerinin yanında güçlü şekilde durduğunu belirten Scholz, "Bir şey kesin ki desteğimize ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz" dedi.

Almanya'nın "enerji dönüşümünü" ileriye taşıması gerektiğini kaydeden Scholz, Covid-19'un neden olduğu ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak, yenilenebilir enerjilerin kullanımının her şeyden önce kamu yararına olduğunu söyledi.

Enerjide dönüşümün milletlerin egemenliği ve refahı için şart olduğuna işaret eden Scholz, enerji dönüşümünde Almanya'da bürokrasiyi azaltacaklarını kaydetti. Scholz, "Artık işleri ertelemek için zamanımız yok. 2022, kararlar yılı olacak" dedi.

Enerjide dönüşümün Almanya'yı giderek fosil yakıtlar ve oynak enerji fiyatlarından daha bağımsız hale getirdiğini ve sanayi için geleceği planlamada güven oluşturduğunu ifade eden Scholz, 2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'inin ve ısınmanın da yarısının yenilenebilir enerjilerden gelmesi gerektiğini bildirdi.

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