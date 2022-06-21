Başkan Barzani ve Almanya Büyükelçisi Türkiye’nin Rojava’ya olası operasyonunu görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger’i kabul etti.

Görüşmede, Irak'taki siyasi durum ve yeni Irak hükümetinin kurulmasına yönelik adımların yanı sıra Kürdistan Bölgesi - Almanya ilişkileri ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede ayrıca, Türkiye'nin Rojava’ya yönelik olası askeri operasyonunun tehlikeleri ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Şengal'deki gelişemeler ve Şengalli göçzedelerin durumu da görüşmenin diğer konusuydu.