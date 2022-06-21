Başbakan ve Almanya Büyükelçisi’nden ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede yatırımların artırılmasının öneminin altı çizildi.

Irak’taki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede ayrıca, terörle mücadelede Peşmerge’ye yönelik desteğin devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Bu arada Başkan Mesud Barzani ve Martin Jaeger arasında gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası operasyonunun tehlikeleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.