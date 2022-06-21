Politika

Kürdistan Yargı Konseyi Başkanı: Terörle mücadelenin sınırı yok

Kürdistan Bölgesi Yargı Konseyi Başkanı Abdulcebbar Aziz Hasan, teröre karşı yerli ve uluslararası tüm tarafların desteğinin gerekli olduğunu söyledi.
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kürdistan İngiltere terörle mücadele Abdulcebbar Aziz Hasan

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yargı Konseyi Başkanı Abdulcebbar Aziz Hasan, teröre karşı mücadelenin sınırının olmadığını kaydederek, teröre karşı yerli ve uluslararası tüm tarafların desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Körfez, Irak ve Şam Anti Terör Sorumlusu Losy Endouz başkanlığındaki heyetle bir araya gelen Kürdistan Bölgesi Yargı Konseyi Başkanı Abdulcebbar Aziz Hasan, Kürdistan Bölgesi ve İngiltere’nin yargı ve güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonu görüştü.

Görüşmede İngiltere heyeti, Kürdistan Bölgesi’ne terörle mücadele alanında destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kürdistan Yargı Konseyi Başkanı, İngiltere ve Kürdistan Bölgesi’nin terörle mücadele başta olmak üzere farklı alanlarda öncelikli ortaklar olduğunu kaydederek, terörle mücadelenin sınırı olmadığını ve yerel ve uluslararası çevrelerin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Mart ayında Kürdistan Yargı Konseyi Başkanı Hasan başkanlığındaki heyet, İngiltere’de temaslarda bulunmuştu.

 

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