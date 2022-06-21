AB Komisyonu Başkanı’ndan Türkiye açıklaması: Daha fazla uzakta

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Avrupa’da yayımlanan bazı gazetelere konuşan AB Komisyonu Başkanı, tam üyelik yolunda Brüksel ile uyumun önemli olduğunu belirterek, “Ankara’nın hevessiz bir tutum içinde olmasının üyelikle ilgili iradesini de ortaya koyduğunu” ifade etti.

Ursula Von der Leyen, Ankara’nın tam üyelik süreci için “Türkiye, 1999 yılına oranla daha fazla uzakta” dedi.

AB Komisyonu Başkanı, üyelik sürecinin ilerlemesinin tamamen başvuru yapan ülkenin elinde olduğu görüşünü dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan “enerji savaşlarına” değinen AB Komisyonu Başkanı, Brüksel’in bütün seçenekleri göz önünde bulundurarak, gerekli acil durum planlarını yaptığını kaydetti.

"AB'NİN RUSYA'YA ENERJİ BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALKACAK"

Ursula Von der Leyen, “Enerji kaynaklarının verimli kullanımından, enerji tasarrufuna ve ihtiyaçların önceliklendirilmesine kadar gerekli tüm adımları içeren acil durum planlarımız hazır. Bu planlar sadece Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yapılmadı. Biz sorunu ciddiye alıyoruz ve gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Hala yapılması gereken işler olduğunu biliyorum. Koşullar oldukça ciddi. Ama ben özellikle bu konuda endişeli değilim” dedi.

AB’nin enerji politikasının üç önemli ayağı olduğunu kaydeden Ursula von der Leyen, bu konuda özetle şunları söyledi:

“Bunun ilki AB'nin Rusya’nın enerji kaynaklarına bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmemizde, ilave LPG gazı alma konusunda anlaştık. İsrail ve Mısır’a yaptığımız ziyaretler sonucu Avrupa’ya gaz tedarikinin artırılmasını için çalıştık. Politikamızın ikinci önemli ayağı ise enerji verimliliğini sağlamak. Eğer Avrupa’da ısıtmayı iki derece düşürebilsek ve soğutma için harcanan klima soğutmasını düşürseydik, bu Kuzey Atım projesinin tedarikine tekabül edecekti. Üçüncü konu ise önemli yatırım gerektiren yenilenebilir enerji kaynağı yaratmak. Şu anda Rusya’ya doğal gaz için bağımlılığı ortadan kaldırmak üzereyiz.” (Kaynak: Euronews)