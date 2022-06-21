Politika

AB, Rusya'ya karşı yaptırımların kapsamını genişletmeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rusya'ya karşı içinde altının da yer aldığı yeni yaptırımlar konusunu görüşecek.
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avrupa AB Rusya Ukrayna Yaptırım listesi Altın

HABER MERKEZİ

23-24 Haziran'da AB Zirvesi gerçekleştirilecek.

Reuters haber ajansının aktardığı bilgilere göre AB liderleri, 20 Haziran tarihli taslak metinde 'yaptırımları güçlendirmek için çalışmaya devam edecekleri" taahhüdünde bulunuyor.

Kuzey ve Doğu ülkeleri yedinci paket üzerinde ısrar ederken; Almanya ve Belçika gibi ülkeler mevcut önlemleri uygulamaya odaklanmayı talep ediyor. 

Taslak metin, Almanya'nın istekleri doğrultusunda, açık bir şekilde yedinci bir pakete atıfta bulunmuyor.

Yetkililer, şu anda yeni bir plan hazırlanmamasına rağmen, hedef alınacak sektörleri belirlemek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ALTIN YAPTIRIMI

Kaynaklar, AB'nin Rusya'ya karşı bir sonraki olası hedeflerden birinin altın olduğunu söylüyor. 

Danimarka'nın AB büyükelçisinin bir sözcüsünün, geçen hafta AB elçilerinin kapalı kapılar ardında yaptığı bir toplantıda, "Kopenhag'ın yaptırım listesine altını eklemek istediğini" aktardı. 

Yine Reuters'a konuşan bir kaynak, Avrupa Komisyonu'nun altın yaptırımı için çalıştığını söyledi; ancak tedbirin ayrıntısının net olmadığını kaydetti.

Altın, Batı yaptırımları nedeniyle yurtdışında tutulan bazı varlıklarına erişimde kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Rusya Merkez Bankası için "çok önemli bir varlık" olarak değerlendiriliyor. 

 

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