Politika

Başbakan ABD’li askeri heyeti kabul etti

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin Tuğgeneral Phillips’in görev süresinin sona ermesi dolayısıyla gerçekleştiği bildirildi.
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kürdistan Mesrur Barzani Tuğgeneral Keith C Phillips ABD

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Kıdemli Danışmanı Tuğgeneral Keith C. Phillips başkanlığındaki ABD’li askeri heyeti kabul etti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin Phillips’in görev süresinin sona ermesi dolayısıyla gerçekleştiği bildirildi.

Irak’taki son güvenlik gelişmelerinin konuşulduğu görüşmede, terörle mücadele ve Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki koordinasyon da ele alındı.

Görüşmede, ABD’nin Peşmerge’ye desteğinden ötürü teşekkür eden Başbakan, Tuğgeneral Phillips’e yeni görevinde başarılar diledi.

Phillips ise, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform çabalarından ötürü Başbakan’a teşekkür ederek, reform çalışmalarının Uluslararası Koalisyon ve ABD’nin Peşmerge’ye desteğinin devam etmesinin önemli bir nedeni olduğunu belirtti.

 

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