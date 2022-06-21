Politika

Libya tezkeresi TBMM’de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da görev yapma süresini 2 Temmuz tarihinden itibaren 18 ay daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi.
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türkiye TBMM Libya Tezkere

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan tezkerede, "Libya'dan Türkiye dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği" belirtildi.

"Meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları olumsuz etkilenecek" ifadelerinin yer aldığı tezkere, Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında yapılan oylamayla kabul edildi.

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