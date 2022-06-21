ABD’nin Bağdat Büyükelçisi, Erbil Kalesi’nden Kürtçe mesaj verdi

ERBİL (K24)

ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, terihi Erbil Kalesi’nden görüntülü bir mesaj yayınladı.

Kürtçe ve İngilizce mesajını paylayan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, “Erbil’in tarihi ve güzel kalesinde olmaktan mutluyum” dedi.

“Bu güzel bölgenizle ilgili çok sayıda hikaye duydum. Renkli ve zengin bir kültüre sahip olmanız da bunların arasında” diyen Romanowski, gördüğü sıcak karşılama ve misafirperverliğe hayran kaldığını belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki birbirini kabul etme ve birlikte yaşam kültürleri nedeniyle tebriklerini dile getiren Romanowski, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki koordinasyon ve bir çok alandaki ortaklık yoluyla güvenlik ve güçlü bir ekonomi yolunda ilerleneceğini ifade etti.

“ABD ile Kürdistan Bölgesi birlikte daha iyi ve bu devam edecek” diyen ABD’li büyükelçi, Kürtçe “Zor supas” diyerek mesajını tamaladı.