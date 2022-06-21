Yaşam

Diyarbakır'da gıda toptancılar sitesinde yangın

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.
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kürdistan Diyarbakır Bağlar yangın

DİYARBAKIR (K24)

Alınan bilgiye göre, beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sitedeki diğer iş yerlerine sıçramaması için çaba gösteren itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 

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