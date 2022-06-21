Politika

Kürdistan Bölgesi ve Türkiye heyetleri sınır kapısındaki sorunların çözümünü görüştü

İbrahim Halil Sınır Kapısı Sözcüsü, turistlerin geliş gidişleriyle ilgili sorunların çözümü için Türkiyeli yetkililerle toplantılar yaptıklarını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan İbrahim Halil Sınır Kapısı Türkiye

ZAHO (K24)

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye'yi birbirine bağlayan İbrahim Halil Sınır Kapısı Sözcüsü Kami Kemal, turistlerin geliş gidişleriyle ilgili sorunların çözümü için Türkiyeli yetkililerle toplantılar yaptıklarını söyledi.

İbrahim Halil Sınır Kapısı Sözcüsü Kami Kemal, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi yetkililerinin sınır kapısında yaşanan sorunları görüşmek üzere toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kemal, toplantılarda sınır kapısından gidiş gelişlerin kolaylaştırılması ve turistlerin sınır kapısında yaşadıkları sorunların çözümünü görüştüklerini bildirdi.

Türkiye tarafının, sınır kapısında ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi ve turistlerin yaşadıkları sorunların çözümü konusunda istekli olduğunu kaydeden Kemal, Türkiye Ticaret Bakanlığı teknik heyeti ve Habur Sınır Kapısı yetkililerinin İbrahim Halil Sınır Kapısı’nı ziyaret ettiklerini ifade etti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv