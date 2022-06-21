Kürdistan Bölgesi ve Türkiye heyetleri sınır kapısındaki sorunların çözümünü görüştü

ZAHO (K24)

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye'yi birbirine bağlayan İbrahim Halil Sınır Kapısı Sözcüsü Kami Kemal, turistlerin geliş gidişleriyle ilgili sorunların çözümü için Türkiyeli yetkililerle toplantılar yaptıklarını söyledi.

İbrahim Halil Sınır Kapısı Sözcüsü Kami Kemal, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi yetkililerinin sınır kapısında yaşanan sorunları görüşmek üzere toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kemal, toplantılarda sınır kapısından gidiş gelişlerin kolaylaştırılması ve turistlerin sınır kapısında yaşadıkları sorunların çözümünü görüştüklerini bildirdi.

Türkiye tarafının, sınır kapısında ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi ve turistlerin yaşadıkları sorunların çözümü konusunda istekli olduğunu kaydeden Kemal, Türkiye Ticaret Bakanlığı teknik heyeti ve Habur Sınır Kapısı yetkililerinin İbrahim Halil Sınır Kapısı’nı ziyaret ettiklerini ifade etti.