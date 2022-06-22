Trump: Biden ABD’yi 3. Dünya Savaşı’na götürüyor

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax sunucusu Eric Bolling'e “Ülkemizin başı çok dertte. Ülkemiz hiç böyle olmadı. Ukrayna'da ve Rusya'da olanlarla ilgili ciddi tehlikedeyiz. Onların idare ettiği şekilde bir dünya savaşıyla sonuçlanabilir. Yaptıkları çılgınlık. Bu delilik" dedi.

Trump, Başkan Joe Biden'ı Kiev'e 10 milyarlarca dolar değerinde askeri yardım gönderdiği için eleştirdi ve çatışmayı körüklemenin "3. Dünya Savaşı'na yol açacağını" belirtti.

Trump ayrıca, "Hala iktidarda olsaydım, Ukrayna savaşı asla olmazdı" söylemini yineledi.

Eski ABD Başkanı çatışmayı nasıl önleyeceğini açıklamadı, ancak ABD'nin kendi yönetimi altında "saygı duyulduğunu" vurguladı ve yeniden seçilmesinden sonraki bir hafta içinde İran'la nükleer hırsları konusunda "bir anlaşma yapacağını" söyledi.

Trump ayrıca , 2024'te tekrar göreve aday olmasını engelleyecek hiçbir şey olmadığını da sözlerine ekledi.