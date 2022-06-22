Afganistan’da deprem: En az 280 ölü

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece saatlerinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremde en az 280 kişi hayatını kaybetti.

Deprem Pakistan'la Afganistan arasındaki sınırda yaşandı.

Depremin güçlü ve uzun olduğu belirtildi. Afganistan medyasındaki bilgilere 200'den fazla kişi de yaralandı.

Yetkililer ölü sayısının artacağını belirtti.

İRAN 5,2’YLE SARSILDI

Öte yandan İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.