Rusya Kharkiv’i bombaladı: En az 15 ölü

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Kharkiv Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kharkiv bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Synegubov, 6 sivilin Kharkiv kenti ve çevresinde, 6 kişinin Kharkiv’in yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Chuhuiv'de, 3 sivilin ise Harkov’un 40 kilometre kuzeybatısındaki Zolochiv'de hayatını kaybettiğini ifade etti.

RUS SU-25 TİPİ SAVAŞ UÇAĞI UKRAYNA SINIRINDA DÜŞTÜ

Öte yandan Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının akşam saatlerinde Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

Açıklamada, savaş uçağının mühimmatsız halde uçuş yaptığı belirtilerek, "Yaşanan kazada uçak ıssız bir araziye düştü. Pilotun olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Ön verilere göre kazanın teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı öngörülüyor. Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyon olay yerinde incelemelerde bulunuyor" denildi.

17 Haziran'da ise Rusya’da eğitim uçuşu sırasında Su-25 tipi savaş uçağı Belgorod bölgesine düşmüş bu kazada ise pilot sağ olarak kurtarılmıştı.