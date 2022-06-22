Marmaris’teki orman yangını devam ediyor: Havadan müdahale yeniden başladı

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Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün aktardığına göre, yangına karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

Yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopterle gece karanlığında da olsa bütün sahayı izleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Yukarıdan baktığımızda bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu ama şu anda bulunduğumuz mevki tabii ki birazcık kritik. İnşallah günün ağarmasıyla 20 helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahalemiz gündüz gözüyle devam ediyor olacak" dedi.

Alevlerin tehdit ettiği yerleşim bölgeleri ile ilgili önlemlerin alındığını ifade eden Kirişci, "Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3.5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangın çıkış nedeniyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hem emniyetimizin hem de jandarmamızın Sayın Bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.