Hürmüz Boğazı’nda gerilim: ABD güçleri İran teknelerine ateş açtı

HABER MERKEZİ

ABD Deniz Kuvvetleri dün (salı) yaptığı açıklamada, ABD’nin Ortadoğu’daki 5. Filo’suna ait USS Sirocco ve USNS Choctaw County gemilerinin rutin devriye kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği sırada İran teknelerinin “profesyonel ve güvenli olmayan şekilde” gemilere yaklaştığını belirtti.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları’na ait üç sürat teknesinden birinin yüksek bir hızla Sirocco ile kafa kafaya geldiği ve devriye gemisinin çarpışmayı önlemek için sesli uyarı sinyalleri verdiği aktarıldı.

ABD donanma gemisi ve Sirocco’nun bir uyarı fişeği göndermesinin ardından sürat teknelerinin rotasını değiştirdiği belirtilen açıklamada, söz konusu etkileşimin bir saat sürdüğü ifade edildi. ABD Deniz Kuvvetleri karşılaşma anına dair kısa bir görüntü paylaştı.

Stratejik Hürmüz Boğazı bölgesi, İran gemileri ile ABD Donanması arasında benzer olaylara sık sık tanık oluyor. Tahran ve Washington arasındaki gerginliğin artması nedeniyle son yıllarda bir dizi ticari gemi ve petrol tankeri saldırıya uğradı veya alıkonuldu.

Yunanistan’ın Mayıs ayında alıkoyduğu İran petrol tankerindeki petrolü ABD’ye teslim edeceğini açıklaması üzerine Atina ile Tahran arasında gerginlik yaşanmıştı. İran bu açıklamanın ardından Körfez sularında iki Yunan petrol tankerine el koyduğunu açıklamıştı.

İran, petrol ihracatı için dünyanın en önemli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın da içinde bulunduğu Körfez bölgesi sularından geçen tankerlerden bazılarını daha önce de alıkoymuştu.

5. Filosu Bahreyn'de bulunan ABD, İran’ı Körfez'de "düşmanca" eylemlerde bulunmakla suçladı. ABD'li yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndaki dünkü karşılaşmanın son birkaç ay içinde yaşanan ikinci olay olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı’ndaki karşılaşma hakkında ABD’nin aktardığı bilgilerin dolaşıma girdiği ilk andan itibaren Devrim Muhafızları’na ait medya kanalları konuyla ilgili haberler yapmalarına rağmen, İran yetkili makamları toplam petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği boğazda meydana gelen bu olayı hemen kabul etmedi.

Bu karşılaşma, İran'ın küresel güçlerle yapacağı nükleer anlaşmanın hala çıkmazda olması, anlaşmayla ilgili müzakerelerin sekteye uğraması ve ayrıca Tahran'ın nükleer program kapsamında, nükleer silah üretme düzeyinde uranyum zenginleştirmesi işlemi nedeniyle bölgede tansiyonun yüksek olduğu bir sürece denk geldi.