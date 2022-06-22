Yaşam

Afganistan’da bilanço ağırlaşıyor: 920 ölü, 610 yaralı

Afganistan Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Yardımcısı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye yükseldiğini, 610 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Afganistan'da, merkez üssü Pakistan sınırındaki Host vilayeti olan bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başkent Kabil dahil çeşitli kentlerin yanısıra Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın şehirlerde de hissedildi.

Depremde ölenlerin sayısı hızla artıyor.

Afganistan Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Yardımcısı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye yükseldiğini, 610 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü de, tüm yardım kuruluşlarına çağrı yaparak, bu felaket karşısında herkesin destek olmasını istedi. 

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