Sağlık

Süleymaniye’de son 24 saatte 482 kişi hastanelere kaldırıldı

Süleymaniye Sağlık Genel Müdürü Dr. Sebah Hewrami, son 24 saatte 482 kişinin ishal ve kusma şikayetiyle kentteki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.
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kürdistan Süleymaniye kolera salgın

ERBİL (K24)

Süleymaniye’de kolera endişesi devam ederken, Sağlık Genel Müdürü Dr. Sebah Hewrami, son 24 saatte 482 kişinin ishal ve kusma şikayetiyle kentteki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Sebah Hawrami, hastalarının çoğunun durumu iyi olduğu, tedavilerinden sonra hastaları evlerine gönderdiklerini kaydetti.

Hewrami dün 635 kişinin ishal ve kusma şikayetiyle kentteki hastanelere kaldırıldığını duyurmuştu.

Başbakan Mesrur Barzani dün kolera salgınıyla mücadele için acil durum bütçesi olarak Süleymaniye’ye 800 milyon dinar bütçe ayrılması talimatı vermişti.

Sağlık Müdürü Hewrami önceki gün kentte 56 kolera vakasının tespit edildiğini, 10 vakanın Bağdat’taki laboratuvar yapılan incelemede kesinlik kazandığını açıklamıştı.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de kentte acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

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