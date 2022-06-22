Politika

Başkan Barzani: Kürdistan Bölgesi'nin sürece katılması 3 prensibe uyulmasına bağlı

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’taki siyasi sürece katılması için ortaklık, denge ve uzlaşma prensiplerine bağlı kalınması gerekitğini söyledi.
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kürdistan Başkan Barzani Stig Paulo Biras Danimarka görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklama göre Başkan Mesud Barzani, görev süresi sona eren Danimarka'nın Bağdat  Büyükelçisi Stig Paulo Biras’ı kabul etti.

Stig Paulo Biras, Başkan Barzani’nin Kürdistan özgürlük mücadelesindeki rolünden övgüyle bahsetti.

Danimarka'nın Büyükelçisi ayrıca sorun yaşayan 2 Danimarkalıya gösterdikleri yardım ve işbirliği için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ettti.

Irak’ın siyasi durumu ve siyasi süreç önündeki engellerin de ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi sürece katılması için Iraklı siyasi tarafların ortaklık, denge ve uzlaşma prensiplerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki terör tehdidi ve Şengal’in durumuyla ilgili fikir aılş verişinde bulunuldu.

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