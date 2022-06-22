Ukrayna: Kherson’da Rus birliklerine karşı taarruz operasyonu yürütüyoruz

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Ukrayna’nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Gumenyuk, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kherson bölgesinde taarruz operasyonu yürüttüklerini ancak Rus birliklerinden kontrolleri geri alınan yerleşimlerin güvenlik açısından açıklanmadığını söyledi.

Ayrıca Nataliya Gumenyuk, "Karşı taarruz operasyonunda, bizi doğu yönünde önemli ölçüde ilerleten başarılarımız var. Ama şu anda kurtardığımız yerleşim yerlerini düşman birliklerinin yeniden güçlü ve acımasız hava saldırılarına maruz bırakmamak için açıklamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılan Adası'nda da operasyonun devam ettiğini ve Ukrayna birliklerince düzenlenen saldırıda karşı tarafın önemli kayıplar verdiğini aktaran Gumenyuk, "Pantsir tipi uçaksavar füze sisteminin tamamen imha edilecek kadar büyük ölçüde hasar gördüğünü ve radar istasyonunun devre dışı bırakıldığını biliyoruz" dedi.

ZELENSKIY: KHERSON BÖLGESİNİ YAVAŞ YAVAŞ KURTARIYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de gece video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, Luhansk bölgesinde savunmayı güçlendirdiklerini belirterek “Güneyde Mıkolayiv’i, Zaporijya’yı savunuyoruz, Kherson bölgesini de yavaş yavaş kurtarıyoruz” dedi.

Daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin son 24 saatte güney yönünde 150 saldırı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Luhansk bölgesinin idari sınırlarına ulaşmak için Severodonetsk ve Bahmut yönlerinde yoğunlaşmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Donetsk bölgesindeki Uglegorsk Termik Santrali yönünde düşman saldırısının püskürtüldüğü de kaydedildi.

Mikolayiv Askeri İdari Bölgesi Başkanı Vitaliy Kim ise kente Rus birlikleri tarafından 7 adet füze fırlatıldığını duyurdu.