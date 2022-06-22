Rusya: Ukrayna’da savaş uçakları düşürdük

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Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’daki taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusunun önemli kayıplar verdiğini ileri sürdü.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin dün yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Mıkolayiv "Okean" gemi tersanesinde konuşlanmış 59. Mekanize Tugayı birliklerinden 500’e yakın askerin, askeri teknik araçlar ve silahlarıyla birlikte vurulduğunu ifade eden Konaşenkov, Luhansk’ın Gorskoye, Podlesnoye, Vrubovka yerleşim birimlerini savunan 57. Motorlu Piyade Tugayı birliklerinin yüzde 60’ının etkisiz hale getirildiğini, emirleri yerine getirmediğini ve bulundukları pozisyonları terk ettiğini söyledi.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Nikolayevka yakınlarında, 14. ve 24. mekanize tugayları birliklerinden 30 yaralı asker ile 8 Amerikan ve İngiliz paralı savaşçının cesedinin bölgeden tahliye edildiğini aktardı.

"6 CEPHANELİK VURULDU"

Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin bir gün içinde Donetsk bölgesinde Sidorovo, Verhnyaya Kamenka yakınlarında ve Sumi bölgesinde Miropolye yakınlarında 5 mühimmat deposu, Kurahovo yakınlarında bir Buk-M1 hava savunma füze sistemi ile 151 askeri alanı yok ettiğini bildirdi.

Füze ve topçu birliklerin 253 askeri alan ile Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Verhnekamenka, Mirnaya Dolina, Loskutovka, Podlesnoye’de 6 cephaneliği vurduğunu aktaran Konaşenkov, 13 çok namlulu roketatarın değişik bölgelerde imha edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Nikolskoye yakınlarında ABD üretimi AN-TPQ radar sisteminin vurulduğunu, saldırılar sonucunda 620’ye yakın Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"SU-25 SAVAŞ UÇAĞI VE MIG-29 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

Rus hava savunma sistemlerinin Mıkolayiv bölgesindeki Barmaşevo yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağı ve Dnipro bölgesindeki Apostolovo yakınlarında Mig-29 savaş uçağını düşürdüğünü ifade eden Konaşenkov, Yılan Adası ve farklı bölgelerde 16 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu kaydetti.

Konaşenkov, "Ukrayna’ya ait bugüne kadar 211 uçak, 132 helikopter, 1308 insansız hava aracı, 349 hava savunma füze sistemi, 3 bin 733 tank ve zırhlı araç, 594 çok namlulu roketatar, 2 bin 81 obüs ve havan topu, 3 bin 801 özel askeri araç yok edildi” ifadelerini kullandı.