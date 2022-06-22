Sadr: Bu defa İran hiçbir Şii tarafa baskı yapmadı

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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, “İlk defa söylüyorum: Bu defa İran İslam Cumhuriyeti hiçbir Şii tarafa baskı yapmadı” dedi.

Sadr Bloğu milletvekillerinin istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, parlamentodan çekilmelerinin İran’ın baskısı nedeniyle olduğu söylemlerinin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

İran yanlısı siyasi kesimin Irak yargısına yönelik siyasi ihlallerde bulunduklarını kaydeden Sadr, söz konusu kesimin yargı kendi kazançları doğrultusunda kullanmak istediğini belirtti.

Sadr, siyasi kesimlerden reform ve ulusal kurtuluşun yanı sıra mezhepsel baskılara düşmemeleri için cesur tavır sergilemeleri çağrısında bulundu.