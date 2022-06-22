Erdoğan ve Bin Selman bir araya geldi

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret etti.

Selman, ziyareti kapsamında Erdoğan ile görüştü.

İkili arasındaki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

ERDOĞAN NİSAN AYINDA SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı.

Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye’de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.