Başbakan’dan hükümet yetkililerine: Medyaya bilgi konusunda daha çok destek olun

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, hükümet yetkililerinden, medya kurumlarının bilgiye ulaşması hususunda daha çok destek olmalarını istedi.

Şeffaflığın hükümet programında yer aldığını söyleyen Başbakan, medyanın hükümet kurumlarından daha fazla bilgi edinmelerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, Sağlık Bakanı Saman Berzinci tarafından salgın hastalıklardaki son duruma ilişkin sunum yapılırken, Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salih tarafından da benzin sorunuyla ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda, hükümetin 2015 yılının 5 sayılı Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin haklarının korunması yasasının uygulanmasına bağlı olduğu kaydedilirken, Adalet Bakanlığı, Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde söz konusu yasanın uygulanması için gerekli adımları atmakla görevlendirildi.