Politika

Başbakan’dan hükümet yetkililerine: Medyaya bilgi konusunda daha çok destek olun

Başbakan Mesrur Barzani, hükümet yetkililerinden, medya kurumlarının bilgiye ulaşmaları noktasında daha çok destek olmalarını istedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Bakanlar Kurulu

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, hükümet yetkililerinden, medya kurumlarının bilgiye ulaşması hususunda daha çok destek olmalarını istedi.

Şeffaflığın hükümet programında yer aldığını söyleyen Başbakan, medyanın hükümet kurumlarından daha fazla bilgi edinmelerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, Sağlık Bakanı Saman Berzinci tarafından salgın hastalıklardaki son duruma ilişkin sunum yapılırken, Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salih tarafından da benzin sorunuyla ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda, hükümetin 2015 yılının 5 sayılı Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin haklarının korunması yasasının uygulanmasına bağlı olduğu kaydedilirken, Adalet Bakanlığı, Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’nın yanı sıra ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde söz konusu yasanın uygulanması için gerekli adımları atmakla görevlendirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv