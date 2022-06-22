Biden ve Guterres’ten Afganistan mesajı

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'daki deprem felaketi nedeniyle oldukça üzgün olduklarını ifade etti.

Biden'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini aktaran Sullivan, "Biden, bölge halkına yardım için ABD'nin yardım seçeneklerinin değerlendirilmesi hususunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal kurumlara talimat verdi" bilgisini paylaştı.

Sullivan, yaşanan felaketin ardından Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

GUTERRES'TEN AFGANİSTAN'DAKİ DEPREM İÇİN TAZİYE MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün yerel saatle erken vakitte Khost şehri yakınlarında Afganistan'ı vuran depremin yol açtığı trajik can kaybını duyduğuma üzüldüm" ifadesini kullandı.

Yıllardır süren çatışmaların, ekonomik sıkıntıların ve açlığın etkisinde olan Afgan halkının acısını paylaştığını belirten Guterres, kurbanların ailelerine taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Guterres, Afganistan'daki BM ekibinin yardım çalışmaları için tamamen seferber edildiğini aktararak uluslararası topluma, "felaketten etkilenen ailelerle dayanışma" çağrısında bulundu.

5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM 1000 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Afganistan Devlet Haber Ajansı, şiddetli depremde en az 1000 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını bildirmişti.