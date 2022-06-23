Politika

Rusya: Hava saldırısında 500 Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev limanındaki bir gemi inşa tesisine düzenlediği hava saldırılarında 500 kadar askerin öldüğünü iddia etti.
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HABER MERKEZİ

Raporda, askerlerin Ukrayna ordusunun 59. Mekanize Tugayına ait olduğu ve Okean Tersanesi'nde siper aldığına inanıldığı belirtildi.

Tesis, Karadeniz'den yaklaşık 60 kilometre içeride büyük bir nehir üzerinde bulunan Ukrayna şehrinin güney kesiminde yer alıyor.

Bakanlık, Rus Hava Kuvvetlerinin tesisin atölyelerini vurmak için hassas silahlar kullandığını, Ukraynalı askerleri öldürdüğünü ve silahları ve askeri araçları imha ettiğini söyledi.

Ukraynalı kaynaklar, salı günü Nikolaev'i hedef alan çok sayıda Rus seyir füzesi saldırısı olduğunu bildirdi.

Ukrayna ordusu, bunların liman altyapısına, endüstriyel binalara ve elektrik şebekesine zarar verdiğini ve bazı kamyonları tahrip ettiğini söyledi.

 

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