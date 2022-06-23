ABD: İsveç ve Finlandiya konusunda çözümden umutluyuz

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda bir oturum gerçekleştirdi.

Oturumda konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin ABD’nin ulusal çıkarı açısından yararlı olacağını söyledi.

Donfried, her iki ülkenin 18 Mayıs’taki NATO üyeliğine başvuru kararına yönelik kapsamlı demokratik süreçlerini yürüttüklerini söyledi.

ABD’li yetkili iki ülkenin NATO’ya üye olması konusunda Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki sorunlarda yakın zamanda olumlu bir çözüm olacağından umutlu olduğunu belirtti. Yetkili, ABD’nin tarafları Madrid’deki NATO zirvesinden önce aynı düzlemde buluşturmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, hukukun üstünlüğünü savunan gelişmiş iki demokrasi şeklinde tanımladığı İsveç ve Finlandiya’nın NATO’yu bir değerler ittifakı olarak güçlendireceklerini vurguladı.

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in politikalarıyla ilgili bazı endişelerini gündeme getirdiğini hatırlatan Donfried, “NATO Genel Sekreteri’nin de altını çizdiği Türkiye’nin terörizmle ilgili meşru kaygılarını anlıyoruz. Üç ülkeyi tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini gidermeye yönelik bir yol bulunması konusunda birlikte çalışmaya teşvik etmeyi sürdürüyoruz” dedi.

“İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO’NUN ASKERİ ETKİNLİĞİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİSİ OLACAK”

Oturumda konuşan Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanı Yardımcısı Celeste Wallander da Pentagon’un iki ülkenin NATO üyeliği konusundaki bakış açısını paylaştı.

Her iki ülkenin dış politikalarının güçlü bir demokrasi anlayışına dayandığının altını çizen Amerikalı yetkili, Savunma Bakanlığı’nın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin ittifakın askeri etkinliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağından emin olduğunu vurguladı.

Wallander, iki ülkenin Amerika’nın değerlerini paylaşan ve NATO’yu kuran Antlaşma’nın idealleriyle uyumlu gelişen demokrasiler olduğunu belirtti.

NATO ZİRVESİ HAFTAYA MADRİD’DE

NATO liderleri 28 Haziran’da İspanya’nın başkenti Madrid’de bir araya gelecek.

Zirvenin en önemli gündem maddesi İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka üyelik başvuruları olacak.