İngiltere’den Türkiye’ye üst düzey iki ziyaret

ANKARA (K24)

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace bugün Türkiye’de muhataplarıyla ayrı ayrı görüşecek.

Konu başlıkları arasında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile Karadeniz üzerinden tahıl koridorunun oluşturulması bulunuyor.

Kabinenin iki önemli bakanının aynı gün Ankara'da yapacakları temaslar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 21 Haziran'da yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra gelmesi açısından dikkat çekiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan kısa açıklamada, Erdoğan ve Johnson'ın ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ile Ukrayna'daki tahılın ülkeden çıkartılması konularının ele alındığı kaydedildi.

Londra'dan yapılan açıklama da iki liderin gıda güvenliği konusunu ele aldıkları, Başbakan Johnson'ın Türkiye'nin sorunun aşılması için gösterdiği liderlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Londra, iki liderin ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni de ele aldıkları, Johnson'ın İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına destek verdiği ve soruna bir çözüm bulunması için tüm tarafların birlikte çalışmaya devam etmeleri konusunda Erdoğan ile mutabakat içinde olduğu vurgulandı.

Dışişleri ve savunma bakanlarının Ankara'da yapacakları görüşmelerde de Ukrayna'da devam eden savaş kapsamında bu iki konunun ön plana çıkması bekleniyor.

NATO ittifakı içinde Rusya'ya karşı en sert tavrı alan ülkelerden biri olan İngiltere açısından Madrid'de düzenlenecek zirve büyük önem taşıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrasında ittifakın atacağı askeri ve siyasi adımların ele alınacağı zirvede yeni Stratejik Konsept belgesinin onaylanması öngörülüyor.

Ayrıca NATO ülkeleri, devam eden savaşta Ukrayna'nın savunmasına daha fazla destek verme konusundaki taahhütlerini de zirve sırasında ilan etmeyi planlıyor.

TAHIL KORİDORU PLANINA DESTEK

Ankara'da yapılacak görüşmelerde diğer önemli bir konu, Ukrayna'dan dünya pazarlarına tahıl ihracının yeniden başlaması.

Küresel bir gıda krizinin önlenmesi için yürütülen çabalara destek veren İngiltere, konuyu özellikle Dışişleri Bakanı Truss'ın temaslarında gündeme getirecek.

Türkiye'ye ziyaretinden önce Parlamento'da konuşma yapan Truss, Ukrayna tahılının ülkeden çıkartılması için birkaç haftalık bir zaman kaldığını kaydederek, "Odesa'nın tamamen savunulduğundan emin olmak ve güvenli geçiş sağlamak için müttefiklerimizle elimizden geleni yapıyoruz. Tahılın Odesa'dan nasıl çıkartılabileceğimizi konuşmak için Türkiye'ye gideceğim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rus donanmasının Odesa'ya saldırması önlemek için liman çevresini mayınladı. Limanda denize açılmayı bekleyen 80'den fazla tahıl yüklü gemi olduğu kaydediliyor.

Ukrayna, olası bir saldırı nedeniyle mayınların temizlenmesi fikrine sıcak bakmıyor. Türkiye de bu sorunun aşılması için Rusya ve Ukrayna taraflarıyla askeri görüşmeler yürütüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, mayınlar temizlenmeden de bu operasyonun yapılabilmesi yollarının araştırıldığını açıklamıştı. (Kaynak: BBC)