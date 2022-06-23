Politika

Türkiye’de DAİŞ ve El Kaide bağlantılı bazı kişilerin mal varlıkları donduruldu

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, DAİŞ ile El Kaide bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı
türkiye mal varlığı El Kaide DAİŞ

HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mal varlığının dondurulması kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DAİŞ bağlantılı 27 kişi ile bir tüzel kişi, El Kaide bağlantılı 2 gerçek kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan DAİŞ bağlantılı gerçek kişiler Obid Alyousef, Yaman Alhasan, Mohamad Azram, Muhammed Bereket, Nuri Alahhmed, Omar Qabaleh, Ahmad Zaher Muhanna, Abdurrahman Abdulkarem, Mohammad Alnasser, Ahmad Sahwan, Abdulkadir Khatib, Ammar Salo, Şadi Salo, Muhammed Salo, Mohamad Zakaria Alabdullah Alrazouk, Ahmet Karaağaç, Ubeyde Yiğitbaşı, Ahmet Elsaid, Turgut Küçükefe, Delal Abdullatif Aluç, Mehmet Zeki Yıldız, Yunus Emre Sakarya, Mohammed Raed Kaka, Hussam Jamous, Fatma Özdemir, İbrahim Bahsiti, Bakhtiiar Abdurashidov olarak sıralandı.

DAİŞ bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Profesyoneller Elektronik Ticaret İthalat ve İhracat Ltd. Şti. yer aldı.

Mal varlığı dondurulan El Kaide bağlantılı gerçek kişiler ise Mahmoud Jalab ve Emrah Kuşçu oldu.

Öte yandan, söz konusu kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalması sonucu daha önce mal varlığı dondurulan İsmail Bayaltun'un (Soylu) mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı.

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