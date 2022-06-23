Politika

Diyarbakır'da çatışma: 2 asker yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askerle PKK’liler arasında yaşanan silahlı çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi.
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kürdistan Diyarbakır Lice PKK tsk Çatışma

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askerle PKK’liler arasında yaşanan silahlı çatışma esnasında 3 asker yaralandı. Hastaneye sevk edilen 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaralı askerin tedavisi ise sürüyor.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Lice ilçesinin Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyon sırasında çatışma yaşandığı belirtildi.

PKK’lilerle yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan’ın yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgeye takviye JÖH ve Jandarma Komando birliklerinin sevk edildiği ifade edildi.

 

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