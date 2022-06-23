Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı: Limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Liz Truss
Liz Truss
türkiye Liz Truss İngiltere Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili, "Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak." dedi.

İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve İngiltere'nin NATO'nun önde gelen ülkeleri olarak daha iyi ilişkileri olması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Truss, Türkiye'nin özellikle Ukrayna'da çok kıymetli şeyler yaptığını ve bunu bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabaları dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür eden Truss, Ukrayna'dan tahıl koridoru açılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Eğer buradaki sorun çözülmezse, bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır. Bu konuda da yine uygulamaya dair kararlar alabileceğimizi düşünüyorum."

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv