Sinema

Brad Pitt: Şatomun bahçesinde bir yıl hazine aradım

Hollywood yıldızı Brad Pitt, hazine bulmak için bir yılını Fransa'daki şatosunun bahçesini kazarak geçirdiğini söyledi.
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dünya Brad Pitt Şato Hazine

HABER MERKEZİ

Amerikalı aktör, Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence yakınlarında eski eşi Angelina Jolie ile 2008'de kiraladığı ve 2012'de satın aldığı Miraval Şatosu'nda şarap yetiştiriciliği ile uğraşıyor.

Ancak boşanmanın ardından ortaya çıkan hukuk mücadelesi sırasında bölgenin yakınlarında rastladığı bir kişinin malikanede milyonlarca dolar değerinde bir hazinenin gömülü olduğunu söylemesi Pitt'in planlarını değiştirdi.

Brad Pitt, GQ Dergisine verdiği röportajda, "Belki de büyüdüğüm yerlerle ilgisi vardır, Ozark Dağlarında her zaman altınların saklı olduğuna dair hikayeler dolaşır" dedi.

Ünlü oyuncu, derhal hazine avcılığı için radarla tarama yapmak üzere gerekli araç gereç satın aldığını kaydetti.

Bir yıl boyunca başka hiçbir şey düşünemediğini ve sadece heyecanına kapıldığını söyleyen Pitt, söz konusu dönemde bunu bir takıntı haline getirdiğini, ancak hazine bulamadığını ifade etti.

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