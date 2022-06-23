Ekonomi

İngiltere'den Rusya'ya yeni ticari yaptırım kararı

İngiltere, Rusya'ya çeşitli mal ve teknolojilerin ihracatının yanı sıra jet yakıtı ve bazı banknotların ihracatına ilişkin yeni ticari yaptırım kararı aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya İngiltere Rusya Ukrayna Yaptırım

HABER MERKEZİ

Uluslararası Ticaret Bakanlığının internet sitesinde ihracatçılara yapılan duyuruda, Rusya'ya bir dizi mal ve teknolojinin ihracatı, jet yakıtı, yakıt katkı maddeleri ile sterlin veya Avrupa Birliği (AB) cinsinden banknotların ihracatına ilişkin yasaklara yer verildi.

Demir-çelik ithalatına ilişkin teknik yardım, finansal hizmetler, fonlar ve aracılık hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili yeni yasakların da bulunduğu belirtildi.

Yasaklardan bazılarının Rusya ve Ukrayna hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelerle ilgili olduğu kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv