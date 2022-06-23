TCMB politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu

HABER MERKEZİ

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.

SON 5 TOPLANTIDA KARAR AYNI

TCMB, 2021 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Banka, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmektedir.”

FAİZ KARARI SONRASI DÖVİZ VE ALTINDA SON DURUM

Faiz kararında bir sürprize yer verilmemesi nedeniyle emtia piyasasında yatay bir seyir izleniyor.

Faiz kararı öncesi 17,35-17,38 lira aralığında işlem gören dolar 17,36 lira seviyesinde.

Euro 18,26 liradan, sterlin 21,23 TL'den el değiştiriyor.

Gram altın 1020, çeyrek altın ise 1678 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1828 dolar.

Kripto para birimlerinden Bitcoin 20 bin 597, Ethereum 1100 dolardan işlem görüyor.