Politika

Rusya: İki günde 150’den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, İki gün içinde 150’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü, 450’den fazlasının yaralandığını ifade etti
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Rus askerler
Rus askerler
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HABER MERKEZİ

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun önemli kayıplar vermeye devam ettiğini öne süren Konaşenkov, Luhansk bölgesinde Mirnaya Dolina yerleşim birimi yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 57. Motorlu Piyade Tugayı ve 34. Taburu askerlerinin yenildiğini, iki gün içinde 150’den fazla askerin öldüğünü, 450’den fazlasının yaralandığını bildirdi.

Donetsk’te Klinovoye yerleşim biriminde Ukrayna 30. Mekanize Tugayı birliklerinin yarısının kayba uğradığını ifade eden Konaşenkov, 170’ten fazla asker ve subayın ağır yaralı olarak muharebe alanından tahliye edildiğini dile getirdi.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli füzelerle Mıkolayiv bölgesinde 49 akaryakıt rezervuarı ve hangarlarda bulunan yabancı üretim dahil 50 kadar çok namlulu roketatarı yok ettiğini belirten Konaşenkov, aynı bölgede ayrıca 3 zırhlı onarım üssünü imha ettiklerini aktardı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Kharkiv bölgesinde Konstantinovka yakınlarında 96 askeri bölge ve saha radar noktasını vurduğunu ifade eden Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 364 bölgeyi ateş altına aldığını, Kubanskiy Adası'nda 155 milimetrelik M-777 obüsü imha ettiklerini anlattı.

Hava kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin saldırıları sonucunda 650’den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, Yılan Adası dahil Kerson, Kharkiv, Donetsk, Luhansk bölgelerindeki farklı yerlerde 21 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi.

Konaşenkov, “211 uçak, 132 helikopter, 1329 insansız hava aracı, 349 hava savunma füze sistemi, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç, 647 çok namlulu roketatar, 2 bin 88 obüs ve havan topu, 3 bin 818 özel askeri araç vuruldu” ifadelerini kullandı.

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