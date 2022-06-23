Devrimci Gençlik Hareketi 14 yaşındaki çocuğu kaçırdı

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Rojava’daki Özek Yönetime bağlı Devrimci Gençlik Hareketi’nin Halep’in Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı mahallesi Şêx Meqsud’da 14 yaşındaki bir çocuğu kaçırdığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Devrimci Gençlik Hareketi, dün Halep’in Şêx Meqsud mahallesinde 14 yaşındaki Ahmed Heysem Cefo’yu kaçırdı.

Mikail Naima okulundan çıktığı sırada silah altına alınmak üzere kaçırılan çocuğun, aslen Afrin’in Şêrewa bölgesinden olduğu ifade edildi.

Dün Afrin’den K24’e konuşan Hemrin Habeş, 17 yaşındaki kardeşi Muhammed Zekeriya Habeş’in Özerk Yönetime bağlı güçlerce Halep’in Eşrefiye mahallesinden kaçırıldığını bildirmişti.

Habeş, çocuk haklarına önem veren uluslararası kuruluşlardan, kaçırılan çocukların akıbetinin ortaya çıkması için Özerk Yönetim ve Demokratik Suriye Güçleri’ne baskı yapmalarını istemişti.

Halep’in Kürt yoğunluklu Şêx Meqsud ve Eşrefiye mahalleleri, DSG tarafından kontrol edilmekte olup, söz konusu mahallelerde özerklik ilan edilmiş durumda.