Yaşam

İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri

Geçen yıl ilk sırada olan Auckland, Yeni tip coronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle bu yıl 34'üncü sıraya düşerken zirvenin yeni sahibi ise yeniden Viyana oldu.
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Viyana listenin zirvesinde yer aldı
Viyana listenin zirvesinde yer aldı
dünya en yaşanabilir şehirler liste Viyana

HABER MERKEZİ

The Economist "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" raporunu yayımlandı.

Avusturya’nın başkenti Viyana, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle 34’üncü sıraya düşen Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden ilk sırayı kaptı.

Raporda, "2021'in başlarında müze ve restoranlarının kapanmasıyla sıralamamızda 12. sıraya düşen Viyana, 2018 ve 2019'da olduğu gibi birinci sıraya yükseldi" denildi.

Ayrıca kent için "İstikrar ve iyi alt yapı; şehrin sakinleri için cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev ise Rusya saldırısı nedeniyle bu yıl listeye dahil edilmedi. Rusya'nın kentleri olan  Moskova ve St. Petersburg'un sıralaması ise batı yaptırımlarının etkisiyle düştü.

Raporda dünyanın en yaşanabilir 10 şehri şöyle sıralandı:

1. Viyana (Avusturya)

2. Kopenhag (Danimarka)

3. Zürih (İsviçre)

4. Calgary (Kanada)

5. Vancouver (Kanada)

6. Cenevre (İsviçre)

7. Frankfurt (Almanya)

8. Toronto (Kanada)

9. Amsterdam (Hollanda)

10. Osaka (Japonya)

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