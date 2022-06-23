Politika

Peşmerge Bakanlığı heyeti ve Iraklı askeri yetkililerden işbirliği vurgusu

Bağdat’ta bir araya gelen Peşmerge Bakanlığı heyeti ve Iraklı üst düzey askeri yetkililer, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Irak askeri yetkililer görüşme işbirliği

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün temaslarda bulunmak üzere Bağdat’a giden heyetin, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerde Irak Savunma Bakanlığı’nın Peşmerge Güçleri’ne yönelik yardımları ve taraflar arasındaki işbirliği ele alındı.

Taraflar arasında güçlü bir güven inşa edilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, bunun DAİŞ’le daha etkin mücadelede için önemine vurgu yapıldı

Ortak tugayların kurulmasının da ele alındığı görüşmede Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, iki tugayın oluşturulması ilişkin prosedürlerin tamamlandığını belirtti.

Peşmerge Bakanlığı’ndan üst düzey bir heyet, temaslarda bulunmak üzere bugün Bağdat’a gitmişti.

Ziyaretin içeriğiyle K24’e konuşan Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Star Çavşin,, “Peşmerge Bakanlığı heyeti, Irak Savunma Bakanlığı Müşterek Harekat Komutanları ve diğer komutanlarla bir araya gelecek. Görüşmelerde ortak tugayın kurulması ile Peşmerge Bakanlığı ve Irak Savunma Bakanlığı arasındaki koordinasyon ele alınacak” ifadelerini kullanmıştı

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