Sağlık

Maymun çiçeği virüsü 2 ülkeye daha sıçradı

Güney Afrika ve Bulgaristan ilk maymun çiçeği vakalarını duyurruken, virüsün görüldüğü ülke sayısı 44'e yükseldi.
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dünya Güney Afrika Bulgaristan maymun çiçeği virüsü vaka

HABER MERKEZİ

Dünada maymun çiçeği vakaları artmaya devam edeken, İki ülkede daha vaka görüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez bir maymun çiçeği vakasının rapor edildiğini söyledi.

Phaahla, virüsün tespit edildiği 30 yaşındaki hastanın seyahat geçmişi bulunmadığını belirterek hastanın, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından müşahede altına alındığını kaydetti.

Maymun çiçeğinin ciltte kabarcıklar şeklinde kendini gösteren, genellikle hafif seyreden ve yüzde 1 ölüm oranına sahip bir hastalık olduğunu dile getiren Phaahla, bu hastalığın daha önce Afrika ve Batı ülkelerinde de rapor edildiğini hatırlattı.

Bulgaristan da ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Son verilere göre; maymun çiçeği görülen ülke sayısı 44'e ulaştı. Dünya genelindeki toplam vaka sayısı ise 3 binden fazla.

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