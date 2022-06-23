Politika

Uluslararası Koalisyon: Peşmerge ve Irak ordusunun kuracağı ortak gücü destekliyoruz

ABD öncülüğündeki DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Peşmerge ve Irak ordusunun kuracağı ortak tugayları desteklediğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Uluslararası Koalisyon peşmerge ırak ordusu

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan açıklamada “DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Kürdistan Peşmergesi ve Irak ordusunun işbirliğini ve kurulacak ortak gücü destekliyor” denildi.

Peşmerge Bakanlığı heyeti ve Irak askeri yetkililerin gerçekleştirdikleri görüşmelere Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General John Brennan’ın da katıldığı belirtilen açıklamada “Birlikte, DAİŞ’i kalıcı olarak yenilgiye uğratmaya kararlıyız” ifadelerine yer verildi.

Bugün Bağdat’a giden Peşmerge Bakanlığı heyeti Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Irak Savunma Bakanlığı’nın Peşmerge Güçleri’ne yönelik yardımları ve taraflar arasındaki işbirliği ele alındı.

Taraflar arasında güçlü bir güven inşa edilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, bunun DAİŞ’le daha etkin mücadelede için önemine vurgu yapıldı

Ortak tugayların kurulmasının da ele alındığı görüşmede Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, iki tugayın oluşturulması ilişkin prosedürlerin tamamlandığını belirtti.


Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv