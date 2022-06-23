Uluslararası Koalisyon: Peşmerge ve Irak ordusunun kuracağı ortak gücü destekliyoruz

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon tarafından yapılan açıklamada “DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon, Kürdistan Peşmergesi ve Irak ordusunun işbirliğini ve kurulacak ortak gücü destekliyor” denildi.

Peşmerge Bakanlığı heyeti ve Irak askeri yetkililerin gerçekleştirdikleri görüşmelere Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General John Brennan’ın da katıldığı belirtilen açıklamada “Birlikte, DAİŞ’i kalıcı olarak yenilgiye uğratmaya kararlıyız” ifadelerine yer verildi.

Bugün Bağdat’a giden Peşmerge Bakanlığı heyeti Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Irak Savunma Bakanlığı’nın Peşmerge Güçleri’ne yönelik yardımları ve taraflar arasındaki işbirliği ele alındı.

Taraflar arasında güçlü bir güven inşa edilmesi gerektiği belirtilen görüşmede, bunun DAİŞ’le daha etkin mücadelede için önemine vurgu yapıldı

Ortak tugayların kurulmasının da ele alındığı görüşmede Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, iki tugayın oluşturulması ilişkin prosedürlerin tamamlandığını belirtti.



