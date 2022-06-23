Politika

Dana Gas şirketi: Roket saldırısında 2 çalışanımız yaralandı

Dana Gas şirketi, Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki petrol rafinerisine düzenlenen roket saldırısında 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
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kürdistan Dana Gas roket saldırısı açıklama

ERBİL (K24)        

Birleşik Arap Emirlileri (BAE) merkezli Dana Gas şirketi, Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde Kormor sahasındaki rafineriye yönelik roket saldırısıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

2 şirket çalışanının hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada, çalışanların tedavi edildikten sonra işlerine geri döndükleri belitildi.

Güvenlik güçleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği vurgulanan açıklamada, Kürdistan Bölgesi emniyet birimlerinin şirketin korunması için bölgeye takviye güç gönderdiği kaydedildi.

Dana Gas şirketinin Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki petrol rafinerisine dün roket saldırısı düzenlenmişti.

Kürdistan Anti Terör’den yapılan açıklamada, bilinmeyen bir yerden Kormor petrol sahasına Katyuşa roketleri atıldığı belirtilmişti.

Saldırda herhangi bir can kaybının yaşanmadığının kaydedildiği açıklamada, ekiplerinin inceleme çalışmalarını sürdürdüğü ve daha detaylı açıklamanın yapılacağı bildirilmişti.

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