Başbakan: Reform sürecinde kararlı bir duruş sergiledik

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret ederek, bakanlık yetkilileri ve çalışanlarının katıldığı özel bir toplantıya başkanlık etti.

Bakanlığın çalışmaları ve projeleri hakkında bir sunum yapan Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, reform sürecinin uygulanması konusunda Başbakan’ın güçlü desteğini aldıklarını ifade etti.

9’uncu hükümet kabinesinin reform kararı alarak işe başladığını belirten Başbakan, “Ancak yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ve baş gösteren ekonomik kriz reform sürecinde hızlı adımlar atmamızı engellese de süreci sürdürme ve iç gelirleri düzenleme konusundaki kararlılığımızı sürdürdük, başarılı olduk ve bu sayede kendimizi yönetebildik” dedi.

Hükümetin gereksiz harcamaları kısma konusundaki 130 milyon dolar tasarruf ettiğini belirten Başbakan, bunun genel hazine için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Gelirlerin son zamanlarda çarpıcı bir şekilde iyileştiğini söyleyen Başbakan, “Ancak hükümet, gelir kaynaklarını çeşitlendirme ve petrol dışı gelirleri artırma çerçevesinde ekonomiyi daha da geliştirebilir” ifadelerini kullandı.

Dokuzuncu kabinenin yeni vergiler getirmediğini, sadece daha önce uygulanmamış vergi yasalarını uyguladığını belirten Başbakan, vergi yasalarının uygulanmasının Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının çıkarına olduğunu çünkü iş hareketlerinin büyüyeceğini ve iş fırsatlarının artacağını vurguladı.

Bankacılık sisteminin aktif hale getirilmesi ve düzenlenmesinin önemine de değinen Başbakan, bunun şeffaflığa, rutinlerin azaltılmasına ve kamu servetinin israfının önlenmesine yönelik önemli bir adım olduğuna işaret etti.