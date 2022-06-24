Sağlık

‘Covid-19 aşıları ilk yılda 20 milyon hayat kurtardı’

Bilim insanlarının tahminine göre, ilk yılında yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşıları dünya çapında yaklaşık 20 milyon hayat kurtardı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Coronavirüs Covid-19 Covid-19 aşısı İngiltere

HABER MERKEZİ

8 Aralık 2020'de, İngiltere'de emekli bir tezgahtar, küresel bir aşı kampanyasına dönüşecek olan süreçte ilk aşıyı yaptırdı.

Sonraki 12 ay boyunca, dünya çapında 4,3 milyardan fazla insan aşı için sıraya girdi.

Yeni modelleme çalışmasına öncülük eden Imperial College London'dan Oliver Watson, çabanın, süregelen eşitsizliklerle gölgelenmesine rağmen, ölümleri büyük ölçüde engellediğini söyledi.

Watson, "Coronavirüsle savaşmak için aşılar mevcut olmasaydı sonuç hakkında Felaket akla gelen ilk kelime olurdu. Bulgular, bu aşılara sahip olmasaydık pandeminin ne kadar kötü olabileceğini ölçtü" dedi.

Araştırmacılar, aşıların Hindistan'da 4,2 milyon, ABD'de 1,9 milyon, Brezilya'da 1 milyon, Fransa'da 631 bin ve İngiltere'de 507 bin Covid-19 ölümünü önlediğini tahmin ediyor.

Araştırma için 185 ülkeden elde edilen veriler kullanıldı.

Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2021 yılı sonuna kadar yüzde 40 aşılama kapsamı hedefine ulaşılmış olsaydı, ek 600 bin ölüm önlenebilirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv