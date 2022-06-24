Politika

‘Tehdit altındaki binlerce Hristiyan aile Irak’tan Kürdistan Bölgesi’ne geldi’

Erbil Keldani Kilisesi Piskoposu Beşar Werde, Irak’ın farklı bölgelerinden tehdit altındaki 16 bin Hristiyan ailenin Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini söyledi.
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ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Erbil Keldani Kilisesi Piskoposu Beşar Werde, 2003’ten bu yana Bağdat ve Musul gibi büyük kentlerde yaşayan Hristiyanların pek çok saldırı, kaçırma girişimi, fidye talebi ve cinayetle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

2003’ten beri 67 kilisenin bombalandığını belirten Beşar Werde, bu nedenle birçok Hristiyan vatandaşın ABD, Kanada ve başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Öte yandan Irak’ın farklı bölgelerinde tehdit altında yaşayan 16 bin Hıristiyan ailenin Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini dile getiren Werde, Ankawa’nın Ortadoğu'nun en önemli Hristiyan merkezi haline geldiğini ifade etti.

Irak’ta yaşayan Hristiyanlara zulmedildiğini, çok sayıda kişinin işinden edildiğini söyleyen Erbil Keldani Kilisesi Piskoposu, Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan Hristiyanların ise kendilerini güvende hissettiğini vurguladı.

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