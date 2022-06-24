Teknoloji

Alexa: Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek

Amazon, bir kişinin sesini kısa bir kesitten alarak daha uzun konuşmaya programlayacak bir Alexa özelliği üzerinde çalışıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Amazon Ses taklidi Masal

HABER MERKEZİ

Çarşamba günü, Amazon'un re:MARS (makine öğrenimi, otomasyon, robotik ve uzay) konferansında Alexa AI'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve baş bilimcisi Rohit Prasad, Alexa'nın yeni doğaüstü yeteneğini duyurdu: Bir dakikadan az kayıt kullanarak birinin sesini taklit etme yeteneği.

Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Alexa Baş Bilim İnsanı Rohit Prasad, bu özellik sayesinde “Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek" dedi.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Alexa'ya eklenecek bu özellik, ölen kişinin anılarının taze kalmasını sağlayacak.

Öte yandan, bu yeni teknoloji bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Örneğin ölmesine çok üzüldüğünüz bir kişinin sesini sürekli olarak Alexa'dan duymak, daha fazla üzülmenize neden olabilir ve duygularınız bozulabilir.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv