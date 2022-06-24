Alexa: Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek

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Çarşamba günü, Amazon'un re:MARS (makine öğrenimi, otomasyon, robotik ve uzay) konferansında Alexa AI'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve baş bilimcisi Rohit Prasad, Alexa'nın yeni doğaüstü yeteneğini duyurdu: Bir dakikadan az kayıt kullanarak birinin sesini taklit etme yeteneği.

Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Alexa Baş Bilim İnsanı Rohit Prasad, bu özellik sayesinde “Ölen büyükanne, torununa gece masal okuyabilecek" dedi.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Alexa'ya eklenecek bu özellik, ölen kişinin anılarının taze kalmasını sağlayacak.

Öte yandan, bu yeni teknoloji bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Örneğin ölmesine çok üzüldüğünüz bir kişinin sesini sürekli olarak Alexa'dan duymak, daha fazla üzülmenize neden olabilir ve duygularınız bozulabilir.