Son durum: Ukrayna ordusuna Severodonetsk’ten çekilme emri

HABER MERKEZİ

Ukrayna’nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna birlikleri Severodonetsk’ten çekilmek zorunda kalacak, bu yönde bir emir var. Orada kalmanın bir anlamı yok, ölü sayısı artıyor, yeni müstahkem mevkilere geçecekler” dedi.

Sürekli saldırılar sonucu şehrin neredeyse moloz haline geldiğine dikkat çeken Gayday, “Bütün önemli altyapılar yok edildi. Şehrin yüzde 90’ı hasar gördü, evlerin yüzde 80’i yıkılmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

Severodonetsk şehrinin ele geçirilmesi, Rusya’nın 2014’ten bu yana Moskova yanlıları tarafından kontrol edilen Donbas bölgesinin tamamını ele geçirme planında önemli bir hedef.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, güçlerinin Severodonetsk ve Kharkiv’da Rus güçlerine karşı ağır kayıplar verdiğini açıklamıştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki çeşitli bölgelere taarruz düzenlediğini, stratejik açıdan öneme sahip Severodonetsk şehri için sokak çatışmalarının devam ettiğini belirtmişti.