Faize Rafsancani: Babam, Humeyni’yi ikna etmeye çalıştı

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İran’daki muhafazakar eğilimi eleştiren reformist İnşaat Yöneticileri Partisi’nin Merkez Konseyi Üyesi olan eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Rafsancani, Al-Sharq kanalındaki Al-Madar programına katıldı.

Faize Rafsancani, babasının cumhurbaşkanı görevindeyken Suudi Arabistan’a açılmak için çalıştığını, ABD ile ilişkilerin yeniden kurulmasını desteklediğini ve İsrail dışında hiçbir ülkeyle ilişkiye karşı olmadığını söyledi.

İran’daki bazı muhafazakarların Batı ile nükleer anlaşmaya varılmasını istemediğini söyleyen Rafsancani, bazı muhafazakarların ise ABD ve Avrupa karşıtı sloganlar attığını ancak çocuklarını Batı’daki üniversitelerde okuttuklarını ifade etti.

Komşu ülkeler ve Batı’ya açılmakla ilgili reformlara öncülük eden eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin kızı, İran’da kadınların din bahanesiyle birçok haktan mahrum bırakıldığına inandığını ve şeriatın bu tür bir ayrımcılığı onaylamadığını vurguladı.

Rafsancani, Tahran ve Washington’un ABD’de yapılacak ara seçim sonuçlarını beklediğini söyleyerek, ABD Başkanı Joe Biden döneminde nükleer anlaşmanın canlandırılmasına ilişkin bir anlaşmaya varma ihtimalini zayıf gördü.

2012’de tutuklanmadan önce reformcu Mir Hüseyin Musavi’yi desteklemekten yargılanan Faize Rafsancani İran’ı dünyaya açılmaya çağırarak, çok sayıda İranlının bunu istediğini de sözlerine ekledi.