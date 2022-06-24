Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi
HABER MERKEZİ
Afganistan Devlet Haber Ajansı, önceki gün meydana gelen depremde ölü sayısının 1150’ye yükseldiğini, en az 1600 kişinin yaralandığını bildirdi.
Depremde 3 bine yakın evin yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü belirtildi.
Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.
Paktika Valiliği, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını duyurmuştu.
Depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine bugün ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştı.